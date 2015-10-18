Köln Belediye Başkanlığı seçimine saldırı gölgesi



Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Köln Belediye Başkanı adayı Henriette Reker'in tedavisi hastanede sürüyor. Saldırgan Köln'ün Braunsfeld semtinde bir pazarda seçim çalışması yürüten Reker'in yanı sıra 4 kişiyi daha bıçakla yaralamıştı. 44 yaşındaki Alman saldırganın boyacılık yaptığı ve uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.

'Saldırgan Nenonazi çevrelerle ilişki içindeydi'

Saldırgan polise verdiği ilk ifadede, saldırıyı yabancı düşmanı nedenlerden ötürü işlediğini söyledi. Saldırganın, Almanya'nın izlediği mülteci politikasından rahatsızlık duyduğu da kaydedildi. Görgü tanıkları 44 yaşındaki saldırganın Reker'e saldırırken, yabancı düşmanı sözler sarfettiğini vurguladı. Saldırganın polisteki sorgusu sürüyor.

Haftalık Der Spiegel dergisi saldırganın Neonazi çevrelerle ilişki içinde olduğunu ileri sürdü. Dergide yayımlanan haberde, saldırganın 1990'lı yıllarda Neonazi gruplar içinde faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

Köln Belediyesi Sosyal İşler Müdürü olan bağımsız aday Henriette Reker, mültecilerden de sorumlu. Reker Köln'e gelen mültecilerin karşılanması, yurtlara yerleştirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesinden mesul. Reker'in tedavi gördüğü Üniversite Kliniği'nin başhekimi Karl-Bernd Hüttenbrink yaptığı açıklamada, Reker'in hayati tehlikesinin bulunmadığını, sağlığına tamamen kavuşabileceğini belirtti.

Reker'e destek gösterisi

Farklı siyasi partilerden temsilciler dün akşam Köln'de biraraya gelerek, Henriette Reker'e düzenlenen saldırıyı kınadı. Gösteriye, seçimlerde Reker'e karşı yarışan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Jochen Ott da katıldı.

Öte yandan Federal hükümetin mültecilerden sorumlu koordinatörü Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili Peter Altmeier yaptığı açıklamada, yabancı düşmanlığıyla mücadele çağrısında bulundu. Altmaier, 'Yabancı düşmanı, şiddet içeren saldırıların her türlüsüne karşı tavır almalıyız' dedi.

Seçimlerin favorisi Reker

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Henriette Reker Sosyal Demokrat Parti'li rakibi Jochen Ott'un önünde gidiyor. 58 yaşındaki Reker'in seçimleri kazanma ihtimali yüksek görülüyor. Seçimlerde toplam 7 aday Belediye Başkanlığı için yarışıyor.