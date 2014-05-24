Köln Belediye Başkanı’ndan itidal çağrısı



Roters “Farklı görüşlerden olsak da Köln'de birbirimize barışçıl bir biçimde yaklaşabileceğimizi gösterelim” diye konuştu.

WDR 5 radyosuna açıklamalarda bulunan Roters, Soma'daki maden faciası ve Türkiye'de şiddetin karıştığı çatışmaların ardından Erdoğan'ın yaptığı ziyareti “bilinçli bir provokasyon” olarak niteledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Köln Belediye Başkanı, farklı siyasi görüşlerin bu gezi nedeniyle daha da duygusal hale geleceğini belirtti.

Roters Çarşamba günü Spiegel'e yaptığı açıklamada da “Erdoğan Almanya'da seçim gezisine çıkmak yerine Soma'daki maden kazasının aydınlatılmasına etki edebilseydi daha uygun olurdu” demişti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından Lanxess Arena'da düzenlenen ve Başbakan Erdoğan'ın bir konuşma yapacağı kapalı salon etkinliğine 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından Erdoğan'ın ziyaretini protesto etmek için düzenlenen gösteriye de yine 30 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.