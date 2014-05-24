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Dünya
Deutsche Welle

Köln Belediye Başkanı’ndan itidal çağrısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln’deki konuşması öncesinde Köln Belediye Başkanı Jürgen Roters tarafları itidalli olmaya çağırdı.

24 Mayıs 2014 15:30


Roters “Farklı görüşlerden olsak da Köln'de birbirimize barışçıl bir biçimde yaklaşabileceğimizi gösterelim” diye konuştu.

WDR 5 radyosuna açıklamalarda bulunan Roters, Soma'daki maden faciası ve Türkiye'de şiddetin karıştığı çatışmaların ardından Erdoğan'ın yaptığı ziyareti “bilinçli bir provokasyon” olarak niteledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Köln Belediye Başkanı, farklı siyasi görüşlerin bu gezi nedeniyle daha da duygusal hale geleceğini belirtti.

Roters Çarşamba günü Spiegel'e yaptığı açıklamada da “Erdoğan Almanya'da seçim gezisine çıkmak yerine Soma'daki maden kazasının aydınlatılmasına etki edebilseydi daha uygun olurdu” demişti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından Lanxess Arena'da düzenlenen ve Başbakan Erdoğan'ın bir konuşma yapacağı kapalı salon etkinliğine 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından Erdoğan'ın ziyaretini protesto etmek için düzenlenen gösteriye de yine 30 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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