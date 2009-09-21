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Spor

Koller'in görevine son verildi

21 Eylül 2009 18:07

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından VfL Bochum, teknik direktör Marcel Koller'in görevine son verdi.

VfL Bochum'un internet sayfasında yer alan açıklamada, kulübün, teknik direktör Koller ile yollarını ayırdığı belirtildi.

Kulüp menajeri Thomas Ernst, Koller'e bu zamana kadar yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini ve kendisine gelecekte de başarılar dilediklerini ifade etti.

Bu sezon 6 maçta 4 puan toplayan VfL Bochum'un taraftarları, ligde en son 1. FSV Mainz'a karşı alınan 3-2'lik yenilgiden sonra protestolarda bulunmuşlardı.

Koller'in görevine son verilmesiyle bu sezon Bundesiga'da 3. teknik direktör değişimi yaşandı. Daha önce 1. MSV Mainz ve Hannover 96'da teknik direktör değişimi olmuştu.

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