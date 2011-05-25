Kollama kaset skandalını da bilmiş!

T24- Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün görevden alınacağını önceden bilen Samanyolu TV’deki "Kollama" adlı dizi, bir ay önce de kaset skandalına değinmiş...

MHP’yi sarsan kaset depremi konusunun bir ay önce Samanyolu TV’de yayınlanan bir dizide gündeme geldiği belirlendi.

‘’Kollama’’ adlı dizinin 18 Mart’ta yayınlanan 120. bölümünde ‘’Kaset olayları’’ konu ediliyor. Dizide Ergenekon sanığı Yalçın Küçük ile benzerlik kurulan Kaya Minik adlı karakter ile ‘’Baron’’ lakaplı Selim Mirzahi arasında şu konuşma geçiyor:

Baron: "Şu Alevi-Sünni çatıştırması işimiz ne oldu? Medya istediğimiz desteği sağlayacak mı bize?"

Kaya Minik: "Eski havamız yok sayın baronum. Hepsi tırım tırım tırsıyor. ‘Bizi karıştırmayın’ diyenler mi ararsınız, telefonlarımıza çıkmayanlar mı? Bir de hani hepsini kasetliyorduk ya. O konu da ortaya çıktığından, bir kısmı da güven bunalımı yaşıyor bize karşı. Çoğunu siz adam ettiniz. O yerlere getirdiniz. Ama gerçek şu ki, bunların da çoğu iki yüzlü. Gelin de o güzel Şubat günlerini anımsamayın. Bir telefon açardık, ertesi gün bize kocaman bir manşet olarak dönerdi."

Baron: "Olabilir. Madem elimizde kendilerine dair kasetlerin varlığını biliyorlar, açıktan oynayalım biz de. Ya yayınlara kasetleyip, denizlerini kuruturuz diyelim. Ya da arşivde kaset karşılığı desteğe devam deyip, deniz kenarlarındaki villalarda devam seçeneği sunalım. Bizimkilere söyle, milliyetçi gençlerin arasına girip kışkırtmaları artırsınlar... Kürt ailelerin yaşadığı evlerden önceden tespit ettiklerimize çarpı işareti koysunlar… Nazi Almanyası gibi."

Daha önce de bilmişti

STV’deki dizi daha önce de Ergenekon eski Savcısı Zekeriya Öz’ün görevden alınacağını bilmişti. Dizinin o bölümünde Özel Yetkili ‘’Erkenkondu’’ savcısı Zeki Yahya, görevden alınmıştı. Deniz Baykal’ın taciz ettiği iddiası ile gündeme gelen İklim Bayraktar olayı da dizide özel yetkili savcıya uyarlanmıştı.

‘’Kollama’’ dizisinde Ergenekon davası ile ilgili süreç aktarılıyor. ‘’Gerçekle ilgisi olmadığı” belirtilmesine rağmen, dizideki karakterler de Ergenekon davasından alınıyor. Savcı Zekeriya Öz, dizide ‘’Erkenkondu’’ savcısı Zeki Yahya karakteri olarak veriliyor. Sanıklardan Yalçın Küçük ise sakalı ve kırmızı kaşkolu ve kalpağına kadar birebir uyarlanan “Kaya Minik” adlı karakter olarak öne çıkıyor. Dizide KCK üyelerinin adı CCK, Silivri ise Sivritepe olarak yansıtılıyor.