"Kolin'in havalimanından çekilmesiyle TÜSİAD Başkanı'nın 'Aynı trende olmamız, aynı yöne gittiğimizi göstermez' sözü birlikte okunmalı"

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’ndan çekilmesiyle TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in aralık ayı başında yaptığı bir konuşmada kullandığı “Hepimiz aynı trendeyiz. Ancak aynı trende olmak, herkesi aynı yolun yolcusu yapmaz” sözlerinin birlikte okunması gerektiğini söyledi.

Sermaye gruplarının iktidarla ilişkilerini şekillendiren esas dinamiklerin ‘finansal istikrar ve genişlemeci politikalar’ olduğunu söyleyen Özgür, şu yorumda bulundu:

“2014’lere kadar süreci basitçe formüle edersek eğer, AKP’yi önceki iktidarlardan özgün kılan şeyin farklı sermaye fraksiyonlarının yönelimlerini siyasal alanda ustaca temsil edebilmesi olduğu söylenebilir. Dış finansmanın istikrarı ve gelen paranın kamu eliyle dağıtımı önemli bir dengedir. Sermaye fraksiyonları da bu dengenin kışkırttığı iki büyük korkuya göre şekillenir. Geleneksel büyük sermayenin tarihsel kabusu daima dış finansmanın kesilmesiyken, yandaşın güncel tedirginliği kaynak dağıtımının, yani genişlemeci politikaların bozulmasıdır. İşte kriz bu ikisinin aynı anda yürütülmesini imkansız kılıyor artık.”

"İktidar açısından çare de görünmüyor"

Ekonomiye farklı pencerelerden baksalar da hemen herkesin üzerinde ortaklaştığı noktanın ‘dış finansmanın yeniden tesisi adına içerideki genişlemeci politikalardan taviz verilmek zorunda kalınacağı’ olduğunu kaydeden Özgür, “İşin gerçeği iktidar açısından çare de görünmüyor. Bir yanda katma değer üretiminin ve dış ticaretin yüzde 85’ini, tarım hariç istihdamın yüzde 50’sini kontrol eden 2 bin 500 şirketin sahibi 600 patron, diğer yanda aralarından 10-15’inin milyarlarca dolarlık kamu kaynağını tekelleştirdiği, ihalelerle beslenmek zorunda olan irili ufaklı binlerce tüccar. Raydaki tren bu” dedi.

*Bahadır Özgür’ün yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.