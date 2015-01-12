Kolinda Grabar-Kitaroviç, Hırvatistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Hırvatistan'da dün yapılan seçimlerde ülkenin eski dışişleri bakanı Kolinda Grabar-Kitaroviç halen cumhurbaşkanlığı yapan rakibi İvo Yosipoviç’i geride bıraktı.

Hırvatistan'da dün yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kolinda Grabar Kitaroviç oyların yüzde 50,43'ünü alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Bianet'te yer alan habere göre, ana muhalefet partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Kitaroviç cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazandı.

Daha önce dışişleri bakanlığı da yapmış olan Kitaroviç’in seçimdeki rakibi halen cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Yosipoviç’di.

Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olan Yosipoviç yüzde 49,57 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları daha çok bu yıl yapılacak genel seçimlere dair ipuçları içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hırvatistan'da büyük ölçüde sembolik bir görev.

Kitaroviç kimdir?

Kitaroviç zafer konuşmasında, yolsuzlukla mücadelede sıfır tolerans göstereceklerini, NATO ve AB'de hak ettikleri yere geleceklerini ve komşu ülkelerle yıllardır süren sorunları çözeceklerini söyledi.

46 yaşındaki Kitaroviç 2003-2005 arası Avrupa Entegrasyonu Bakanı, 2005-2008 arası bu görevle birlikte dışişleri bakanı, 2008-2011 yıllarında ise Hırvatistan'ın ABD Büyükelçisi olarak görev yaptı.

2011’de NATO Genel Sekreterliği Vekilliği’ni üstlendi.