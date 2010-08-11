-KOLERADAN ÖLENLERİN SAYISI 155'E ÇIKTI YAOUNDE (A.A) - 11.08.2010 - Kamerun'da mayıs ayında baş gösteren kolera salgınında ölenlerin sayısı 155'e yükseldi. BM Çocuk Fonu (UNICEF), ülkenin kuzeyinde başlayan salgında 2 bin kişinin hastalığı yakalandığını, 155 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF temsilcisi Ora Musu Clemens-Hope, yardım görevlilerinin, ülkede 2004 yılından bu yana görülen en kötü salgının, Kamerun'a komşu Batı Afrika ülkeleri Nijerya, Çad ve Orta Afrika'ya sıçramasından endişe ettiklerini söyledi. Salgından etkilenen binlerce kişiye yardım için bölgeye acil sağlık malzemesi gönderildiği kaydedildi.