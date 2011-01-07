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Dünya

KOLERA SALGINININ NEDENİ ARAŞTIRILMAK ÜZERE KOMİSYON KURULDU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

07 Ocak 2011 09:26

-KOLERA SALGINININ NEDENİ ARAŞTIRILMAK ÜZERE KOMİSYON KURULDU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.01.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Haiti'de geçen Ekim ayında çıkan ve bugüne dek yaklaşık 3 bin 400 civarında kişinin ölümüne yol açan kolera salgının nedenini araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurdu. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Meksikalı doktor Alejandro Cravioto'un başkanlık edeceği ve 4 uzman doktordan oluşan bağımsız komisyonun, konuyla ilgili gerekli tüm araştırma ve soruşturmayı yapacağı, Haiti'ye gidecekleri ve çalışmalarının sonunda Genel Sekreter Ban'a bir rapor sunacakları bildirildi. Haiti'de bazı gruplar, ülkede bulunan BM barışı koruma misyonunda (MINUSTAH) görev yapan Nepalli askerleri kolera salgınından sorumlu tutmuş, geçen Kasım ayında BM karargahlarını taşlamışlardı. BM ise Nepalli askerler üzerinde yapılan testlerde hiçbirinin hastalık taşımadığının ortaya çıktığını açıklamıştı.

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