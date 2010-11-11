-KOLERA SALGININDA ÖLÜ SAYISI 643'E YÜKSELDİ PORT AU PRINCE (A.A) - 10.11.2010 - Haiti'deki kolera salgınında ölenlerin sayısının 643'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, salgında ölenlerin sayısının 643'e yükseldiğini, hastaneye kaldırılanların sayısının ise 9971 olduğunu belirtti. Açıklamada, sadece Artibonite bölgesinde dün 46 kişinin öldüğü kaydedildi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesinin (OCHA) sözcüsü Elisabeth Byrs, 21 kişinin ölümüne, 6 bin 610 kişinin evsiz kalmasına, yaklaşık 50 bin kişinin tahliyesine neden olan Tomas kasırgasının, Haiti'de koleranın yayılma riskini arttırdığını kaydetmişti. Uzmanlar, kirli su ve gıdadan yayılan koleraya yol açan salgının en büyük kaynağının, Haiti'nin merkezini ikiye ayıran Artibonite nehri olduğunu belirtiyor.