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Dünya

KOLERA SALGININDA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI PORTO PRENS (A.A) 

06 Aralık 2010 22:27

-KOLERA SALGININDA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI PORTO PRENS (A.A) - 06.12.2010 - Haiti'de Ekim ayında patlak veren kolera salgınında ölenlerin sayısının 2 bini aştığı, vaka sayısının da 90 bine yaklaştığı bildirildi. Haiti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana 2 bin 13 kişinin öldüğü ve salgının yavaşlama işareti göstermediği belirtildi. Açıklamada, ülkede şimdiye dek 88 bin 789 kolera vakasının görüldüğü kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kolu Panamerika Sağlık Örgütü (PSÖ), salgının başlamasından 12 ay sonra 400 bin kolera vakasının görülebileceği uyarısında bulundu. Amerika kıtasının bu en yoksul ülkesinde yarın 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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