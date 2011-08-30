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Dünya

Kolera salgınında 46 kişi öldü     KANO (A.A)

30 Ağustos 2011 19:01

-Kolera salgınında 46 kişi öldü     KANO (A.A) - 30.08.2011 - Nijerya'nın kuzeyinde patlak veren kolera salgınında 46 kişi öldü. Yobe eyaleti sağlık yetkilisi Fatsuma Talba, kolerayla bağlantılı belirtiler yüzünden eyalette 33 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kamu sağlığı yetkilisi Ayşetu Yahaya da 11 kişinin de Nasavara eyaletinde hayatını kaybettiğini söyledi. Ülkenin kuzeybatısında Gandi kasabasında ise 2 çocuğun öldüğü kaydedildi. Yetkililer, haziran ayından bu yana yüzlerce kolera vakası tespit edildiğini belirtiyor. Uluslararası sağlık görevlileri, Nijerya'da geçen yıl baş gösteren kolera salgınında 1500'den fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

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