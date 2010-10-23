T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOLERA SALGININDA 194 ÖLÜ ST. MARC (A.A) 

23 Ekim 2010 11:10

-KOLERA SALGININDA 194 ÖLÜ ST. MARC (A.A) - 23.10.2010 - Haiti'deki kolera salgınında 194 kişi öldü, 2364 kişi de hastalığa yakalandı. Yetkililer, hastalığın, başkent Port-au-Prince'te yüz binlerce depremzedenin yaşadığı kamplara yayılmasından endişe ettiklerini belirtti. Haiti'de geçen 12 Ocakta meydana gelen şiddetli depremden önce uzun süre kolera salgını görülmemişti. Ülkede meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 250 binden fazla kişi ölmüş, 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı. Uzmanlar, daha önce salgının geçici kamplarda yaşayanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24