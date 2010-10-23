-KOLERA SALGININDA 194 ÖLÜ ST. MARC (A.A) - 23.10.2010 - Haiti'deki kolera salgınında 194 kişi öldü, 2364 kişi de hastalığa yakalandı. Yetkililer, hastalığın, başkent Port-au-Prince'te yüz binlerce depremzedenin yaşadığı kamplara yayılmasından endişe ettiklerini belirtti. Haiti'de geçen 12 Ocakta meydana gelen şiddetli depremden önce uzun süre kolera salgını görülmemişti. Ülkede meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 250 binden fazla kişi ölmüş, 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı. Uzmanlar, daha önce salgının geçici kamplarda yaşayanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.