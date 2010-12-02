-KOLERA SALGINI DAHA AZ ÖLDÜRÜCÜ OLDU PORT AU PRINCE (A.A) - 02.12.2010 - Haiti'deki kolera salgınının adada yayılmaya devam ettiği, ama alınan tedbirler sayesinde artık daha az öldürücü olduğu bildirildi. Pan Amerikan Sağlık Örgütünün (PAHO) sözcüsü Donna Eberwine-Villagran AFP'ye yaptığı açıklamada, Ekim ayının ortalarında patlak veren kolera salgınının çıktığı ilk haftalarda daha öldürücü olduğunu, ama alınan önlemler sayesinde ölüm oranının yüzde 9'dan yüzde 2,3'e indiğini belirtti. Geçmiş günlere nazaran salgınının daha az öldürücü olması açısından durumun yavaş yavaş düzeldiğini belirten Eberwine-Villagran, ''Ama öte yandan, hastalığa yakalananların sayısı artıyor'' dedi. Koleraya yakalanan kişinin hemen müşahede altına alınmadığı takdirde birkaç saat içinde ölebileceğini söyleyen sözcü, ''Haiti'deki koleradan ölenlerin sayısı yüksek, çünkü ister Haiti halkı olsun, ister Haiti makamları olsun, daha önce hiç kolera salgınıyla karşılaşmamışlar'' diye konuştu. Amerika kıtalarında sağlık konusunda hizmet veren bir uluslararası sağlık örgütü olan PAHO, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bölgesel bir birimi olarak da faaliyet gösteriyor. -ÖLÜ SAYISI BİN 817- Öte yandan, Haiti Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yeni bilançoya göre, kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 817'ye yükseldi. Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada, bin 751 kişinin öldüğü belirtilmişti. Bakanlığa göre, hastalıktan etkilenen kişi sayısı 80 bin 860, hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise 34 bin 248. Daha önce yapılan açıklamada, hastalıktan 77 bin 208 kişinin etkilendiği bildirilmişti.