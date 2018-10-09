Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka'ya bağışladı

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Şair, müzisyen ve koleksiyoner Sabahattin Ergi’nin kızı Gül Ergi, babasının izinden giderek, çocukluktan itibaren en büyük arzusunu gerçekleştirdi ve tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak, vasiyet bağışında bulundu.

Tepedelenli Ali Paşa\'ya soyundan gelen Ergi ailesi adına, cemiyet hayatının ünlü ismi Gül Ergi, Darüşşafaka’nın vasiyet bağışçıları arasında yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

\"Darüşşafaka, yaptığım yardımın gittiği yerden emin olduğum, kurum olarak çok güvendiğim bir yerdi. Yapılan bağışlar, her zaman olduğu gibi ‘yedi gün 24 saat’ yaşamlarını Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda sürdüren 1,000’e yakın babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerin başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, giyim ve sağlık giderlerine harcanıyor. Gerçekten de tüketim kültürü içerisinde gereksiz yere yaptığımız sayısız harcama var. Belki de bizi iyi hissettirecek şey, sekizinci ayakkabımız değil, ihtiyacı olan birilerine yardım ediyor olma duygusudur.“

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş Ergi’ye, “Bağışçı Belgesi”ni sunarken Ergi, Darüşşafaka\'lı öğrencilerin eğitimine katkı sağladığı için çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Usta sanatçılardan 900’ü aşkın eser koleksiyonlarında

Yabancı Dil Uzmanlığı eğitimi alan sinema ve tiyatro üzerine de ihtisas yapan Ergi, 23 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışırken kendini bir anda Fransa’da moda eğitimi alırken buluyor.

Uzun yıllar moda ile ilgilenen Ergi, şimdilerde kariyerine sanat danışmanı olarak devam ediyor.

Nazmi Ziya Güran, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Yavuz Görey, Haluk Tezonar gibi usta sanatçıların 900’ü aşkın eserinin koleksiyonlarında yer aldığını söyleyen Ergi, çocukluğunun Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon ve Yahya Kemal Beyatlı gibi usta sanatçılarla geçtiğini vurguluyor.

Darüşşafaka : Eğitimde fırsat eşitliği

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı.

Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor.

Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir.

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9.43\'e yükseldi. (Fotoğraflı)