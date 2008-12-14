Kolejliler evinde güldü



Beko Basketbol Ligi'nde Casa TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka'yı 71-63'lük skorla geçti.







Beko Basketbol Ligi'nde Casa TED Ankara Kolejliler, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 71-63 yendi.



Karşılaşmaya Pınar Karşayaka Williams'ın, Casa TED Ankara Kolejliler ise Hansen'in basketiyle başladı. Top kayıplarının çok fazla olduğu bu dakikalarda, takımlar sayı üretmekte zorlandı ve ilk 3.5 dakika 2-2 eşitlikle geçildi. Hücumdaki sıkıntısına yine Williams'ın basketiyle son veren konuk takım, Hansen ve Caner'in sayılarına engel olamayınca, 7. dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Özgür'ün de skora katkı yapmasıyla üstünlüğü eline alan Casa TED Ankara Kolejliler, ilk çeyreği 13-9 önde bitirdi.



2. periyoda da çok top kaybı yaparak başlayan rakibi karşısında Hakan'ın dış atışlarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, 5-0'lık seri yakalayarak 12. dakikada 14-13'lük skorla öne geçti. Casa TED Ankara Kolejliler, Prowell ve Caner Erdeniz'in sayılarıyla rakibine karşılık verirken, yine Prowell'ın 3 sayılık basketiyle, 14. dakikada farkı 6 sayıya (23-17) çıkardı.



Pınar Karşıyaka, Mims ve Benton ile farkı kapatmaya çalışırken, başkent temsilcisi, Hansen-Bell ikilisinin sayılarıyla buna izin vermeyerek 17. dakikaya 33-27 üstün girdi ve devreyi de 35-30 önde tamamladı.



Casa TED Ankara Kolejliler, 3. periyodun ilk dakikalarında hücumda çok etkili oldu.



Hansen ve Prowell ile art arda basketler bulan başkent ekibi, 5-0'lık seri bularak 21. dakika farkı 9 sayıya kadar (39-30) çıkardı. Brown'un 3 sayılık basketleriyle oyundan kopmayan Pınar Karşıyaka, Benton'un serbest atıştan kazandırdığı basketle, 23. dakikada farkı 42-39'luk skorla 3 sayıya indirdi.



Prowell'ın turnikesiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Casa TED Ankara Kolejliler, Bell'in 3 sayılık basketiyle 16. dakikaya 8 sayı farkla (47-39) önde girdi. Alan savunması yapan rakibi karşısında Caner Erdeniz ve Hansen ile skor üreten Casa TED Ankara Kolejliler, farkı biraz daha açtı ve çeyreği 55-42 üstün geçti.



Son periyoda da takımının en skorer oyuncusu Hansen'in basketiyle başlayan Casa TED Ankara Kolejliler, savunmada da istediği oyunu ortaya koydu.



4.5 dakika boyunca rakibine sayı atma şansı tanımayan başkent ekibi, Caner Erdeniz'in sayılarıyla 35. dakikaya da 59-44 önde girdi.



Yaptığı tam saha baskı sonucunda kaptığı topları iyi değerlendiren Pınar Karşıyaka, yakaladığı 6-0'lık seriyle 36. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar (59-50) indirse de, Casa TED Ankara Kolejliler, Caner Erdeniz'in attığı 3 sayılık basketle farkın daha da kapanmasına izin vermedi.



Pınar Karşıyaka, farkı kapatmak için acele atışlar kullanırken, Casa TED Ankara Kolejliler, özellikle Özgür ile taktik faulleri sayıya çevirmeyi başardı ve karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.







CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 71 - PINAR KARŞIYAKA: 63



Salon: TOBB Üniversitesi



Hakemler: Recep Ankaralı, Uğur Özen, Murat Ciner



Casa TED Ankara Kolejliler: Özgür xxx 11, Caner Öner xx 3, Bell xx 11, Prowell xx 11, Hansen xxx 18, Alper x, Caner Erdeniz xxx 12, Önder xx 5, Ziya x, Volkan x



Pınar Karşıyaka: Williams xxx 12, Hakan xx 8, Valentin x 3, Mims xx 11, Benton x 2, Brown xxx 22, Gökper x, Ömer x 3, Erhan x 2



1. periyot: 13-9



Devre: 35-30



3. priyot: 55-42

