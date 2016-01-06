Kolej ücretleri artık kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 4 Ocak’ta il milli eğitim müdürlüklerine ‘öğrenci kayıt sözleşmesi’ başlığıyla gönderdiği yazıda kolejlerin velilerden eğitim ve öğretim ücretini kurum adına açılan valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılmasını isteyeceği belirtildi.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren bütün özel okullarda kayıtlar bu sözleşmeye göre yapılacak. Veli ve öğrenci haklarına yönelik bilgilerin yer aldığı sözleşme, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre özellikle kayıtlarda yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapıldı. Artık kolejler, velilerden eğitim ve öğretim ücretini kurum adına açılan ve Valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılmasını isteyecek. Sözleşmenin damga vergisine tabi olması nedeniyle hem kolejlere hem de velilere maddi yük gelecek.

Eskiden bazı özel okullar kendilerine ait, özel hükümleri bulunan sözleşmeler yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle kurum ve veli arasında tek tip bir sözleşme imzalanacak. Sözleşmedeki, özellikle sağlık meslek liselerini yakından ilgilendiren maddeye göre velilerden staj, beceri eğitimi, yaz uygulaması adı altında ek ücret istenmeyecek. Ayrıca, eskiden özel okul ücretini uyarılara rağmen ödemeyen veliler, öğrencinin yıl sonuna kadar kurumda kalmasını sağlayabiliyordu. Yeni düzenlemeyle müfettiş incelemesinin ardından öğrenci okuldan dönem ortasında gönderilebilecek.

Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, kurumun kapanması, eğitim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin müfettişlerce tespiti, velinin öğrencisini okutamayacak duruma düşmesi durumunda, okula ödenmiş olan ve ayrılış tarihinden sonraki günlerin ücreti iade edilecek.

Eğitim yılı başlamadan okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim başladıktan sonra okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı geri ödenecek.

Düzenlemeyi olumlu bulan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Eşbaşkanı Cem Gülan şöyle dedi: “Bu sözleşme veli ve kurumun haklarını koruyor. Ancak bunun sonucunda yapılan sözleşmelerden dolayı damga vergisi doğacak ve bu yolla veli ile kuruma ek bir maddi yük gelecek. Örneğin eğitim ve yemek ücreti 15 bin TL olan bir okulda okul ve veli binde 9.48 oranında damga vergisi ödeyecek. Bu oran okul ve velinin her birinin 142.2 TL damga vergisi ödemesini gerektiriyor. Ödemeyi veli ve okul için toplam 300 TL kabul edersek ve Türkiye’de özel okullarda 1 milyon 100 bin öğrenci okuduğunu varsayarsak, okullara ve velilere yaklaşık 330 milyon TL ek yük gelecek. Dileğimiz, bu sözleşmelerin damga vergisinden muaf tutulması.”