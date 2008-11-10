Kolej'e Daçka darbesi



Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Casa TED Kolejliler, 4. hafta maçında da sahasında Darüşşafaka'ya 80-69 mağlup oldu.



Beko Basketbol Ligi'nde Casa TED Ankara Kolejliler, sahasında Darüşşafaka Cooper Tires'a 80-69 yenildi.



Casa TED Ankara Kolejliler karşılaşmaya Prowell'ın basketiyle başlarken, Darüşşafaka Cooper Tires rakibine Bora ile karşılık verdi. Alan savunması yaparak rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan Darüşşafaka Cooper Tires, hücumda da Hammonds ile etkili oldu ve 5. dakikayı 7-2 önde geçti. Caner Öner'in 3 sayılık basketiyle suskunluğuna son veren başkent temsilcisi, pota altı savunmasında açıklar vermeye devam etti ve konuk takım özellikle Banks'in sayılarıyla 7. dakikaya da 13-5 üstün girdi. Prowell ve Bell'in basketleriyle 5-0'lık seri yakalayan Casa TED Ankara Kolejliler, 9. dakikada farkı 13-10'luk skorla 3 sayıya kadar indirse de, Darüşşafaka Cooper Tires, çeyreği 15-12 önde geçti.



Casa TED Ankara Kolejliler, 2. periyodun ilk dakikalarında da savunmasında istediği oyunu sergileyemedi. Bu karşın hücumdaki etkinliğini sürdüren ve özellikle Soner ve Emre ile sayılar üreten Darüşşafaka Cooper Tires, 13. dakikaya da 24-17 önde girdi. Polat ve Önder'in basketleriyle farkı kapatmaya çalışan rakibine dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyle karşılık veren İstanbul temsilcisi, Banks ve Hammonds'ın sayılarıyla 16. dakikayı da 8 sayı farkla (32-24) üstün geçti. Casa TED Ankara Kolejliler, özellikle Polat ile art arda sayılar bulurken, Soner-Banks ikilisiyle etkili olan Darüşşafaka Cooper Tires, devreyi 11 sayı farkla 41-30 önde tamamladı.



3. çeyreğe iyi başlayan taraf Casa TED Ankara Kolejliler oldu. özellikle Özgür'ün sayılarıyla sonuca giden başkent temsilcisi, Caner Erdeniz ve Prowell'ın da katkılarıyla 13-5'lik seri yakaladı ve 25. dakika içinde farkı 3 sayıya kadar (46-43) indirdi. Bora'nın pota altı basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Darüşşafaka Cooper Tires, Emre ve Hammonds ile sayılar üreterek 28. dakikada farkı yeniden 9 sayıya çıkardı: (54-45). Özgür ile 3 sayılık basketler bulmaya devam eden başkent temsilcisi, Prowell'ın son saniyede dış atıştan bulduğu sayıyla farkı yeniden 3'e kadar indirdi ve periyot 54-51 Darüşşafaka Cooper Tires lehine sonuçlandı.



Son periyodun ilk dakikalarında takımlar skor üretemezken, Casa TED Ankara Kolejliler, Polat'ın 3 sayılık basketiyle 32. dakikada eşitliği sağladı: (54-54). Üst üste hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Prowell ile basketler bulan Casa TED Ankara Kolejliler, 33. dakika içinde 59-57'lik skorla uzun bir aradan sonra öne geçti. Özellikle Bora'nın pota altında bulduğu sayılarla toparlanan Darüşşafaka Cooper Tires, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikayı 63-59 üstün geçti. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren ve Hammonds-Banks ikilisinin basketleriyle aradaki farkı koruyan Darüşşafaka Cooper Tires, 38. dakikaya 71-64 üstün girdi ve karşılaşmadan da 80-69 galip ayrıldı.



CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 69 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TİRES: 80

Salon: TOBB Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Serkan Emlek xx, Serdar Ünal xx

Casa TED Ankara Kolejliler: Polat xxx 19, Caner Öner x 3, Bell x 5, Prowell xxx 17, Hansen xx 7, Özgür xxx 11, Önder x 4, Alper x, Ziya x, Caner Erdeniz x 3

Darüşşafaka Cooper Tires: Soner xx 10, Leunen xx 8, Bora xxx 10, Hammonds xxx 15, Banks xxx 16, Emre xx 5, Melih xxx 11, Kadir xx 5, Muzaffer x

1. periyot: 12-15

Devre: 30-41

3. periyot: 51-54

