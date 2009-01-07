Köle kızlar isyan etti

Aileleri tarafından satılan köle kızlar cinsel taciz, tecavüz ve işkenceye karşı isyan bayrağı açtı.



Nepal'da yoksul aileleri tarafından, ev işlerini yapmaları için satılmalarının ardından kurtarılan

yüzlerce "köle kız çocuğu", iş ve eğitim hakkı için yürüyüş yaptı.



Başkent Katmandu'da düzenlenen gösteriye yaklaşık 400 kişi katıldı. Parasız eğitim ve öğrenim, iyileştirmeler istediklerini belirten bir pankart taşıyan göstericiler, cinsel ve emek sömürüsü nedeniyle kendilerine tazminat verilmesini talep ettiler.



Nepal Gençlere Fırsat Vakfı Başkanı Som Paneru, bu kız çocuklarının cinsel tacize, tecavüze,

işkenceye maruz kaldığını, eğitim hakkına ulaşamadığını söyledi.



Gösteriye katılan 19 yaşındaki Urmila Choudhury, 12 yıl boyunca Katmandu'da bir aile için

çalıştığını, 2 yıl kadar önce kurtarıldığını anlattı. Şimdi gazeteci olmak istediğini belirten

Choudhury, satıldıkları evlerde tecavüze uğrayarak hamile kalan ve ardından evden atılan kadınlar olduğunu bildiğini söyledi.



Artıkları yiyormuş



Manjita Choudhury, adlı bir başka eski "köle" de, Tulsipur'da yanında kaldığı ailenin artıklarını

yediğini, bir daha o günleri yaşamak istemediğini anlattı.



Nepal'in batısındaki 5 bölgede uygulanan geleneğe göre, etnik Tharu topluluğundan 6-7 yaşlarındaki kız çocukları, 1500 rupiye (20 dolar) "kamlaris" denilen sözleşmeli işçi olarak satılıyordu.



Aracılar vasıtasıyla satılan bu çocuklar, herhangi bir ücret ödenmeden günde yaklaşık 20 saat

çalıştırılıyordu. Nepal hükümeti, 8 yıl önce bu sistemi yasaklayarak, 5 bin "köle" kız çocuğunu kurtardı.

