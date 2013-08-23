'Köle gibi çalıştırmaya' müebbet

Üç çocuğunun bakıcısını günde 16 saat çalıştıran ve aylık sadece 500 dolar ödeyen Kanadalı, insan ticareti yapmak suçundan ömürboyu hapis yatacak.



Vancouver şehir mahkemesi jürisinin, geçen haziran ayından 2,5 gün süren tartışma ve görüşmelerinin ardından suçlu bularak ömürboyu hapse mahkum ettiği Hong Kong asıllı Kanada vatandaşı Franco Orr hakkındaki karar, British Colombia Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün sonuçlanan temyiz başvurusunda da değişmedi. Mahkeme, Franco Orr'un eşi Ling Nicole Huen'in suçsuzluğuna hükmetti.

Filipin asıllı çocuk bakıcısı Leticia Sarmiento'nun, 2007'de Hong Kong'ta tanıştığı Franco Orr ve ailesi ile olan acılı hikayesi, 2010 yılında bir fırsatını bularak aramayı başardığı 911 numaralı polis ihbarı ile sona erdi. Son derece bozuk ingilizcesi ve gözyaşları ile aradığı polisin, aranan numaraya baskın yapması ile ortaya çıkan gerçek, genç bakıcının gördüğü eziyeti de günışığına çıkardı.

Ailenin, 2008 yılında kendisini 6 aylık turist vizesi ile Kanada'ya getirdiğini anlatan Leticia Sarmiento polise, vizenin bitmesinin ardından ev hapsinin başladığını, haftada 7 gün, günde en az 16 saat 3 çocuğa ve ev işlerine baktığını söyledi. O günden sonra dışarı çıkmasına ve başkaları ile görüşmesine izin verilmediğini ifada eden bakıcının durumu için British Colombia Eyalet Yüksek Mahkemesi Hakimi Richard Goepel, "sanal kölelik" tanımında bulundu.

Çalıştığı ailenin, kendisine haftada 2 gün ve günlük 8 saat çalışacağı, 2 yıl içinde sürekli oturum alınacağı ve sonrasında da çocuklarını Kanada'ya getirtecekleri garantisi verdiğini söyleyen Leticia Sarmiento, "2007'den beri göremediğim çocuklarıma, 2010'dan bu yana da para gönderemiyorum. Onları çok özledim" dedi.