Kolbastı'yi İzmit'te yaptılar

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Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.Sivasspor ve Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla şampiyonluk için yeniden umutlanan Trabzonspor, İzmit'teki karşılaşmaya da hızlı başladı.Rakip kalede önemli pozisyonlar yakalayan bordo mavililer, 23. dakikada Umut Bulut'un topu filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçti.Baskılı futbolunu devam ettiren Karadeniz ekibi, 44. dakikada Gökhan Ünal ile farkı 2'ye çıkardı.İlk yarıda başka gol olmayınca Trabzonspor soyunma odasına 2-0 üstün gitti.İkinci yarıya daha etkili başlayan Kocaelispor, 61. dakikada Hamza'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2Kalan bölümde de rakip kaleye etkili gelen Trabzonspor, 90. dakikda sahneye çıkan Alanzinho'nun golüyle skoru 3-1'e getirerek rahatladı.Maçta başka gol olmazken Trabzonspor, Kocaelispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.Stat: İzmit İsmetpaşaHakemler: Deniz Çoban, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman ÖzayKocaelispor: Kılıçarslan, Sadıgov, Levent, Cesar, Adem, Muhammet, Eyyüp Hasan, Nsumbu, Murat, Taner, AgbetuTrabzonspor: Sylva, Ferhat, Tayfun, Egemen, Cale, Hüseyin, Serkan, Colman, Yattara, Umut, GökhanGoller: Dk. 23 Umut, Dk. 44 Gökhan (Trabzonspor)6. dakikada Serkan'ın pasında topla buluşan Gökhan'ın, sol çaprazdan ceza alanına girdikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.12. dakikada Hüseyin'in derinlemesine pasında uygun pozisyondaki Yattara, topu ayağından açınca kaleci Kılıçarslan meşin yuvarlağa hakim oldu.14. dakikada Serkan'ın ortasında kaleye giden topu Kılıçarslan uzanarak son anda kornere çelmeyi başardı.23. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında ceza alanında uygun pozisyondaki Umut'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu göğsüyle düzelten Umut'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.30. dakikada Nsumbu'nun pasında ceza alanı içindeki Taner'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında Trabzonspor defans oyuncularının müdahale ettiği top kornere çıktı.39. dakikada Yuttara'nın sağdan ortasında ceza alanında uygun pozisyondaki Umut'un kafa vuruşunda top auta gitti.44. dakikada Umut'un sağdan yerden pasında ceza alanında topla buluşan Gökhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kılıçarslan'ın solundan filelerle buluştu: 0-2.Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.