Kolbastı, para basıyor

Dalga dalga yayılan kolbastı merakı nedeniyle, büyükşehirlerde 60-100 TL arası bedellerle kurslar açılıyor, 20 TL’ye eğitim DVD’leri satılıyor, mobil müzik servislerinden on binlerce melodi indiriliyor.



Türkiye’nin geçen sene tanıştığı kolbastı veya diğer adlarıyla hoptek, faroz kesmesi dans ve müziğine ilgi dalga dalga yayılıyor. Bu ilgi mini bir kolbastı ekonomisi de yaratıyor.



Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet sonrası sahada sergiledikleri şovla Türkiye’nin dikkatini çeken kolbastı, artık sadece Trabzon ve Giresun gibi Karadeniz şehirlerinde değil; İstanbul, Ankara, Konya’da da gençler arasında revaçta. Gençler, aylık 60 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla açılan kursların müdavimi oldu. Girişimciler Antalya ve İzmir’e de kurs açmak niyetinde.



İnternetten DVD satılıyor



Kursa gidemeyenlere ise, 20 TL’ye satılan eğitim DVD’leriyle oyunun incelikleri görsel olarak öğretiliyor.



DVD’lerin dağıtımını yapan Emre Yılmaz, DVD’leri şu an sadece internetten sattıklarını, yakın zamanda mağazalarda satılmasının da gündemde olduğunu söyledi. İlginin artması halinde, Tolga Han gibi daha önce dans eğitim DVD’leri hazırlamış isimler de DVD hazırlama planları yapıyor.



Reklamlara bile konu oldu



Kolbastı ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler için de kolbasti.org.tr gibi ücretsiz internet siteleri hazırlanmış. Kolbastı çılgınlığı, reklamlardan dizilere kadar pek çok yapıma da konu oldu.

‘Cafe Crown fındık’ reklamında Hoptek grubu oynarken, Papatyam TV dizisinde de, Yemekteyiz yarışmasında da kolbastı ekipleri şovlarını sergiledi.



Kamuoyunda artan ilgiyi gözardı etmeyen GSM şirketlerinin mobil müzik indirme servislerinden, 2 ile 4 TL arası değişen fiyatlarla kolbastı melodilerini cep telefonuna indirmek mümkün. Sadece Vodafone’dan bir ayda indirilen melodi sayısı bin adedi geçiyor. Vodafone yetkilileri bu hizmetin 2 TL’ye ücretlendirildiğini açıkladı.



Melodisi ilk 3’te



Melodi satışlarından Turkcell de memnun. Turkcell’de 22 ile 28 kontör arası ücretlendirilen hoptek melodileri, satışlarda uzun zaman ilk üç sırada yer aldı. Turkcell yetkilileri, kolbastının kısa sürede en çok aranan şarkı ve videoların 1 numarasına yükseldiğine dikkat çekti.



www.kolbasti.org kurucusu ve Trabzon Gençlik Merkezi Kolbastı Kurslarının Koordinatörü Okan Yılmaz, Trabzon’da kurslara 300 gencin katılması üzerine kursu bireysel çabalarla İstanbul ve Ankara’ya taşıdıklarını söyledi. Ankara’da 40 kişinin katıldığı kursun bedeli 60 TL, İstanbul’da 100 kişinin katıldığı kursların bedeli 100 TL.



Yurtdışından ilgi büyük



Kolbastı’nın internet sitesi ise çoğunlukla Almanya ve Amerika’dan takip ediliyor. Okan Yılmaz, “Işıltılı bir öyküye dönüşen kolbastı artık uluslararası bir popülariteye sahip oldu” dedi.



İstanbul’da açılan kurslardan biri de Horon Evi kursu. Horon Evi’nin, Topkapı’da başlattığı yeni dönem programına 25 kişi başvurmuş. 4 haftalık kurs bedeli ise 100 TL.



Tolga Han eğitmen yetiştirecek



Ünlü dansçı Tolga Han da iki ay önce hoptek kursu açtı. Kursların henüz emekleme devresinde olduğunu söyleyen Tolga Han, “Kurslarda eğitim verecek bakanlık belgeli eğitmen bulmak zor. Bu nedenle Milli Eğitim’e programımı sunup, daha sonra eğitmen yetiştireceğim” dedi.



Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Halk Oyunları Topluluğu’nun açtığı kolbastı kursuna da bin 500 kişi müracaat etti. Üniversite yetkilileri, daha önce açılan halk oyunları kurslarına müracaat edenlerin sayısının bir elin parmağını bile geçmediğine dikkat çekti.



Kolbastıya break dans yorumu



Kimilerine göre kolbastı müziği, ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu’nun 1974’te piyasaya sürülen 45’lik taş plağıyla ortaya çıktı, kimine göreyse ilk kaydı Göreleli Osman Gökçe, 1943’de yaptı. Melodiyi meşhur eden sanatçı ise Erkan Ocaklı. Günümüzde kolbastı, Trabzon’da dereboyu kavaklar, Giresun’da metelik olarak adlandırılan müziklerin tümüyle ve 9/8’lik kol oyunu havalarıyla oynanabiliyor. Dansa son halini ise Almanya’da yaşayan Türklerin ikinci kuşağı verdi. Türk gençleri, yeni bir tarz yaratmak için kolbastıyı rap ve break dansla birleştirdi.



