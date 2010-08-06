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Dünya

KOLBASTI MAHKEMEYE DÜŞÜRDÜ ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 12:41

-KOLBASTI MAHKEMEYE DÜŞÜRDÜ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Yeni Zelanda'da yaşayan ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polise şikayet edilen Alaattin Can, mahkemedeki savunmasında "kolbastı" oynadığını söyledi. Yeni Zelanda'da yayımlanan Taranaki Daily gazetesinin haberine göre, Hawera'da kebapçı işleten Can, yoldan geçen bir kişinin, eşine vurduğu, tekme attığı ve boğazını sıktığı yolunda polise ihbarda bulunması üzerine tutuklandı. Mahkemedeki savunmasında, karısı Elmas ve iki çocuğuyla "Yıldız" isimli lokantasının önünde "kolbastı" oynadıklarını anlatan Can, "Biz hep böyle oynarız. Karım ve ailemle birlikte dans ettiğim için mutluyum, bunda yanlış olan ne var? Buradaki insanlar kavga ettiğimizi sanıyor, oysa ki biz oynuyorduk. Bu bizim kültürümüz" dedi. Hakim bunun üzerine polise, Can'ın avukatının mahkemeye sunduğu kolbastı görüntülerinin bulunduğu DVD'leri izleyerek, Alaattin Can'ın gerçekten masum şekilde dans edip etmediğine karar vermesi için iki hafta süre verdi. İngilizce bilmeyen Can ve ailesinin bir yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleştikleri belirtildi.

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