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Spor

Kolbastı Macaristan'da rekor kırdı

Trabzonsporlu futbolcuların geçen hafta deplasmanda Ankaraspor karşısında 2-0 kazandıkları maçta oynadıkları ''Kolbastı'' dansı görüntülerinin yer aldı

03 Şubat 2009 02:00

Trabzonsporlu futbolcuların geçen hafta deplasmanda Ankaraspor karşısında 2-0 kazandıkları maçta oynadıkları ''Kolbastı'' dansı görüntülerinin yer aldığı video, Macaristan'da binlerce kez tıklanarak rekor kırdı.

Trabzonspor oyuncularından kolbastı - VİDEO

Bordo-mavili futbolcuların, taraftarları önünde yaptığı dans gösterisinin video görüntüleri Macaristan'da spor medyası tarafından internet sitelerinde futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Macar spor medyası, haberi, ''Dünyanın en komik galibiyet sevinci'', ''Türk takımının enteresan galibiyet kutlaması'' başlıklarıyla duyurdu. Haberlerde, sevinç gösterisine neredeyse tüm futbolcuların katıldığı, başta Song olmak üzere Trabzonspor'un yabancılarının da yer aldığı bu gösteriye bugüne dek rastlanamadığı belirtildi.

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