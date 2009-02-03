Kolbastı Macaristan'da rekor kırdı

Bordo-mavili futbolcuların, taraftarları önünde yaptığı dans gösterisinin video görüntüleri Macaristan'da spor medyası tarafından internet sitelerinde futbolseverlerin beğenisine sunuldu.Macar spor medyası, haberi, ''Dünyanın en komik galibiyet sevinci'', ''Türk takımının enteresan galibiyet kutlaması'' başlıklarıyla duyurdu. Haberlerde, sevinç gösterisine neredeyse tüm futbolcuların katıldığı, başta Song olmak üzere Trabzonspor'un yabancılarının da yer aldığı bu gösteriye bugüne dek rastlanamadığı belirtildi.