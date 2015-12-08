"Kolayca dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim” diyen Sırbistan Savunma Bakanı istifa ediyor

Bir basın toplantısında diğer gazetecilerin de görebilmesi için diz çöken bir kadın gazeteciyi görünce “Böyle kolayca dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim” diyen Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic tepkiler üzerine istifa ediyor.

Tüm hükümet adına herkesten özür dileyen Başbakan Aleksandar Vucic, “Gasic işini çok iyi yapan bir bakan ve kırk yıllık dostumdur ama bu laf üzerine hükümette kalması mümkün değildir” dedi.

Savunma bakanı Pazar günü yapılan basın toplantısında, muhalefete yakınlığıyla bilinen B92 televizyonunun kadın muhabiri, arkadaki kameraların da çekim yapabilmesi için dizleri üzerine çöktüğünde kadın muhabire bakarak ve gülümseyerek “Böyle kolayca dilerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim” demişti.

Savunma bakanı hemen o gün hem muhabiri telefonla arayarak ve hem de resmen özür dilemişti. Bakan “Lafı dolandırmak istemiyorum, çünkü ettiğim “aşağılık” sözlerin hiçbir açıklaması olamaz. Sadece özür diliyorum” demişti.

Başbakan ise savunma bakanının bu sözlerinin kendini şoke ettiğini, çok sevdiği ve işini çok iyi yapan bakanına çok güvenmesine rağmen bu lafların ardından hükümette kalamayacağını söyledi. Hükümet üyesinin sözleri pek çok kesimden de tepki aldı. Toplumsal eşitlik ombudsmanı Brankica Jankovic savunma bakanının hakaretinin sadece kadın gazeteciyi değil, tüm kadınları aşağılamak olduğu yolunda bir açıklama yaptı.

Sırbistan Gazeteciler Federasyonu ise bakanın özür dilemesinin güzel bir gelişme olduğunu ancak bu özrün olayın kamuoyunca duyulmasının ardından gelmesinin de dikkatlerden kaçmaması gerektiğinin altını çizdi.