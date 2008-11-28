'Kolay maç yok'



Trabzonspor Teknik Direktrü Ersun Yanal kotrollü oynayıp oyunu istedikleri noktada götürürken atamadıkları penaltı karşılığında, penaltıdan gol yediklerini söyledi.



Oyunun 15-16 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele ettiklerini, Kayserispor'un, savunması iyi bir takım olduğunu ifade eden Yanal, ''Kayserispor, bugüne kadar 6 gol yemişti. Puanları paylaştık. Her takımın zorlanarak puan alacağı bir lig var. Bugün oyuncularımın zaman zaman iyi mücadelesi, oyuna katkıları iyiydi'' ifadesini kullandı.



Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadığını belirten Yanal, ''Trabzonspor'un maçlarının zorluk derecesi, ligde bulunduğu pozisyon göz ardı edilmemeli. Önemli olan hakemlerin oyuna katkısı. Bugün pozisyonları net olarak göremedim. Trabzonspor takımı, hiçbir hakemi baskı altına alacak, söylemleriyle onları rahatsız edecek davranışta bulunmayacak. Elbette bizim de avantajlı olacağımız bir maç olacaktır'' dedi.



Yanal, maçtan önce penaltı için Umut Bulut ve Yattara'yı tercih ettiğini, Umut Bulut'un kendini iyi hissettiğini söyleyip atışı kullandığını belirterek, penaltının kaçmasının doğal olduğunu ifade etti.



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, rakip takıma göre daha çok pozisyona girdiklerini belirterek, ''değerlendirebilseydik, galip gelebilirdik'' dedi.



Kafkas, 1-1 biten Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da iyi mücadele ettiğini, çok tempolu bir maç oynandığını söyledi.



Takımının oyunundan memnun kaldığını ifade eden Kafkas, ''Rakibe göre pozisyonumuz daha fazlaydı. Değerlendirebilseydik galip gelebilirdik. Son 3-4 haftadır pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Çok sevdiğim Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum'' diye konuştu.



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ÖZAK: TRABZONSPOR'U ÇOK İYİ BULMADIM



Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, ''Hem taktik, hem de bireysel açıdan Trabzonspor'u çok iyi bulmadım'' dedi.



Özak, Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'un özellikle maçın ikinci yarısında daha iyi oynadığını söyledi.



Taktik ve bireysel açıdan Trabzonspor'u çok iyi bulmadığını ifade eden Özak, ''Trabzonspor böyle oynamamalıydı. Kayserispor'u tebrik ederim. Genç başarılı bir kadro kurmuşlar. Takım ruhu oluşmuş, kollektif bir oyun anlayışı içerisindeler. Hem başkanlarımızı, hem Süleyman Hurma'yı, hem de Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum'' diye konuştu.

