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KOLASINDA SİNEK ÇIKTI, 500 BİN LİRA İSTEDİ İZMİR (A.A)

23 Temmuz 2010 19:11

-KOLASINDA SİNEK ÇIKTI, 500 BİN LİRA İSTEDİ İZMİR (A.A) - 23.07.2010 - İzmir'de bir müteahhit, marketten aldığı kola şişesinden sinek çıktığını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ve artık kola içemediğini öne sürerek açtığı davada, kola firmasından 500 bin TL manevi tazminat talep etti. İddiaya göre, müteahhitlik yapan İbrahim Özboncuk, marketten aldığı 1 litrelik kola şişesinin içinde bir kara sinek olduğunu fark etti. Karşılaştığı manzara nedeniyle tiksinti duyduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu öne süren Özboncuk, avukatı Ayla Ülük aracılığıyla 2. Tüketici Mahkemesine açtığı davada kola firmasından 500 bin lira manevi tazminat ödenmesini istedi. Ayla Ülük, müvekkilinin davasında ısrarlı olduğunu, söz konusu ürünü üreten gruptan böyle bir olayın yaşanmayacağına dair bir taahhütname, müvekkiline hitaben bir özür yazısı ve yaygın yayın organlarında bu özrün yayınlanmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Ayrıca müvekkilimizin bozulan ruh sağlığı ve yaşadığı manevi çöküntü karşılığında da 500 bin lira manevi ödencenin müvekkilimize ödenmesini istiyoruz. Marketten de müvekkilimin aldığı ürünün bedelini iade etmesini talep ediyoruz.'' Ayla Ülük, ayrıca firmanın reklamlarında yer alan Cem Yılmaz'a da hukuki haklarını kullanabilmesi için davanın ihbar edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

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