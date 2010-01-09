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Dünya

Kola ile şarj edilebilen telefon

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia için, pil ve şarj derdine son veren bir cep telefonu geliştirildi.

09 Ocak 2010 02:00

T24 - Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia için, pil ve şarj derdine son veren bir cep telefonu geliştirildi.
 
 
 
Tasarımcı Daizi Zheng tarafından dizayn edilen konsept telefon şarj edilebilen lityum ion piller yerine karbonhidratla beslenen bir yeni nesil bataryayla çalışıyor. Kola ve benzeri şekerli içecekler cep telefonu için yakıt olarak kullanılabiliyor. Tüp şeklindeki telefonun haznesine kola konulduktan sonra telefonun içindeki bunu kimyasal reaksiyonla elektrik enerjisine dönüştüren mekanizma çalışmaya başlıyor.


Şarj edilmesi çok kolay


Likit yakıt bu mekanizma sayesinde elektrik enerjisine dönüşerek cep telefonuna güç veriyor. Telefonun içindeki likit yakıt kullanıldıkça rengi de değişmeye başlıyor. İçindeki şeker miktarı tamamen bitince suya benzer şeffaf bir sıvı haline dönüşüyor. Enerjisi biten telefonun haznesi boşaltılarak yeniden kola veya benzeri şekerli bir sıvı doldurulup beklemeden zahmetsiz bir şekilde telefonla konuşmaya devam edilebiliyor.

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