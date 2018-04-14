T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koku yayılan evde ölü bulundu

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ağır kokuların yayıldığı evde Yüksel Efe'nin cansız bedeni bulundu

14 Nisan 2018 23:20

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, ağır kokuların yayıldığı evde Yüksel Efe\'nin cansız bedeni bulundu. 
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Hürriyet Mahallesi\'nde bir evden ağır koku gelmesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polisler, çilingir yardımıyla maske takarak girdikleri evde bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen ve yalnız yaşadığı öğrenilen Yüksel Efe\'nin cansız bedenine ulaştı. Solunum yolu rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Yüksel Efe\'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KİBRİTOĞLUADANA DHA ADANAYüksel EfeSeyhanHürriyet MahallesiPolislerEfeSolunumAdana Adli Tıp KurumuOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24