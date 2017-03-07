Koku uzmanı köpek 'Cash' trende 286 bin euro buldu

Adı Türkçe 'nakit' anlamına gelen koku uzmanı köpek 'Cash', Lüksemburg'da bir trende gizlenmiş 280 bin eurodan fazla paranın bulunmasına yardımcı oldu.

Geçen hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonunda, Cash polisleri önce üzerinde 50 bin euro bulunan bir kişiye, daha sonra da içinde 236 bin eurodan fazla para bulunan bir valize yönlendirdi.

Cash'in bulduğu paralara el konuldu ve üzerinde para bulunan kişi ile valizin sahibi gözaltına alındı.

Lüksemburg yasaları kapsamında, 10 bin euronun üzerindeki nakit taşıyan kişilerin bunu beyan etmeleri gerekiyor.

Söz konusu kişilerin neden bu kadar yüklü miktarda nakit taşıdıkları açıklanmadı.