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Dünya

Koku alma duygusu beyni geliştiriyor

Hayatta kalabilmek için daha gelişmiş koku alma duyusuna sahip olma gerekliliğinin memelilerin beynini "büyütmüş" olabileceği belirlendi.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hayatta kalabilmek için daha gelişmiş koku alma duyusuna sahip olma gerekliliğinin memelilerin beynini "büyütmüş" olabileceği belirlendi.


ABD'de bilimadamları, memelilerin en eski türleri "morganucodon" ve "hadrocodium"a ait kafatası fosillerini inceledi. 3 boyutlu tarama cihazından yararlanan bilimadamları bu iki küçük memelinin beyninin özelliklerini bulmaya çalıştı.


Araştırmacılar, 190 milyon yıl önce yaşamış bu hayvanların beyninin, bugüne dek sanıldığından daha büyük olduğunu gördü.


Bilimadamları ayrıca, koku alma duyusunun yanı sıra dokunma duyusunun da memelilerde beynin gelişiminde önemli rol oynuyor olabileceğini belirtti.


Amerikan "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Ce-Şi Luo, araştırmanın bu ilk memelilerin beynindeki koku alma ve hissetmenin algılandığı bölgenin büyük olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.


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