'Köktendincilere çıplak kadın resmi gösterelim'

T24 - Danimarka'da köktendincilerin ülkeye göçmesini engellemek için, göçmenlere "çıplak kadın resmi gösterme" önerisi ortaya atıldı.



Danimarka'da köktendincilerin ülkeye göçmesini engellemek için değişik bir öneri ortaya atıldı.



Ülkedeki koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağ eğilimli Danimarka Halk Partisi milletvekili Peter Skaarup, ülkeye gelen göçmenlere uygulanan testte gösterilen filmde, üstsüz güneşlenen genç kız görüntülerinin de bulunmasını istedi.



Milliyet gazetesinden İrfan Kurtulmuş'un haberine göre Skaarup, “Göğüsleri açık güneşlenen kadın görüntüleri şeriatçı eğilimlere sahip kişilerin gözünü korkutur ve bunlar Danimarka’ya gelmekten vazgeçerler” dedi.





