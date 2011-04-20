-KÖKTEN DİNCİ RAHİPTEN YENİ PROVAKASYON ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - ABD'de Mart ayında Kur'an-ı Kerim kopyalarını yakarak tüm dünyadaki Müslümanların tepkisi çeken kökten dinci rahip Terry Jones, bu kez de Michigan eyaletine bağlı Detroit kentindeki bir caminin önünde gösteri düzenleyecek. Jones'un, 22 Nisan Cuma günü, Müslümanların yoğun yaşadığı Dearborn'da, ABD'deki en büyük caminin bulunduğu Islamic Center of America yakınında yapmayı planladığı gösteri üzerine harekete geçen Wayne İlçe Savcısı Kym Worthy, gösterinin engellenmesi için bölgesel mahkemeye başvurdu. Worthy'nin Dearborn mahkemesine 15 Nisan günü yaptığı, yarın görüşülecek başvurusunda, gösterinin çok yüksek şiddet riski taşıması nedeniyle engellenmesini istendi. Jones'a gönderilen, ölüm tehdidi içeren yüzlerce elektronik postadan alıntılar yapan savcılar, gösterinin bir ayaklanmayı körükleyeceğini savunuyor. Jones'un, Florida eyaletine bağlı Gainesville kentindeki kilisesinde Kur'an'ın kopyasını yakması üzerine Afganistan'da patlak veren ayaklanmalarda 20'den fazla kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Savcının engelleme girişimi üzerine Reuters ajansına açıklamada bulunan Jones, mahkeme ne karar verirse versin cuma günü cami önünde gösteri düzenlemeye kararlı olduğunu vurguladı. Yetkililerin, camiden uzakta ''konuşma özgürlüğü bölgelerini'' kullanması yönündeki isteği hakkındaki düşüncesini ''Bize göre bu gerçekten komik'' diye dile getiren Jones, ''Her şeyden önce bu anayasaya aykırı'' diye konuştu. Açıklamasında kimseyi tahrik etmek istemediğini ileri süren Jones, gösteriye silahını yanına alarak, kendi kilisesinden bir kişiyle Michigan eyaletinden 5-6 taraftarıyla birlikte geleceğini belirtti. ''40 kalibrelik yarı otomatik bir silahım ve bir silah taşıma ruhsatım var. Bunları yanımda getireceğim'' diyen Jones, ''Hiçbir kışkırtıcı davranışta bulunmayacağız. Barış içinde geliyoruz'' ifadesini kullandı. Dove World Outreach Center adlı küçük bir kilisenin başında bulunan 58 yaşındaki Jones'un, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarının geçen yılki yıl dönümünde Kur'an kopyalarını yakma yönünde aldığı, ancak daha sonra uygulamadığı kararı, tüm dünyada şiddetle kınanmıştı.