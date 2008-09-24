Köksal Toptan'ın başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, spor yazarı Kazım Kanat'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.



Toptan'ın mesajı şöyle:



"Spor yazarı Kazım Kanat'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum.



Uzun yıllar gazeteci ve köşe yazarı olarak Türk sporuna hizmet eden Kazım Kanat'ın, sevenleri, Türk basını ve spor camiası tarafından unutulmayacağı inancındayım.



Değerli spor yazarımız Kazım Kanat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, basınımıza ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

