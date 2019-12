Köksal Toptan: TÜBİTAK yanlış yaptı

‘Gerekirse yasa da çıkartabiliriz’

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Köksal Toptan, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin bu ayki kapağında değişiklik yapılmasına ilişkin, ''Darwin Teorisi'ni beğenirsiniz beğenmezsiniz, inanırsınız inanmazsınız, bu başka bir şey. Ama yapılan yanlış. TÜBİTAK yönetiminin konuya daha çok hassasiyet göstermesi gerekir'' dedi.Toptan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Başkentte Kastamonu Günleri'' etkinliğine katıldı.Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Toptan, Bilim ve Teknik dergisinin bu ayki kapağında yapılan değişiklikle ilgili soru üzerine, TÜBİTAK yönetiminin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.TÜBİTAK gibi bir kuruluşun, tartışmalı hale getirilmemesi gerektiğini ifade eden Toptan, ''Darwin Teorisi'ni beğenirsiniz beğenmezsiniz, inanırsınız inanmazsınız, bu başka bir şey. Ama yapılan yanlış. TÜBİTAK yönetiminin konuya daha çok hassasiyet göstermesi gerekir'' diye konuştu.Toptan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kürt sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya da ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin altyapısıyla ilgili benim bir bilgim yok'' dedi.Meclis'e bu konuyla ilgili bir yasa teklifinin gelip gelmeyeceği sorusuna Toptan, ''Sayın Bakan bilir. Bu konuyla ilgili Meclis'e gelmiş bir şey yok'' yanıtını verdi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek de Bilim ve Teknik dergisinin kapağındaki değişiklikle ilgili soruyu yanıtlarken, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın konuya ilişkin açıklama yaptığını ve bu açıklamaya katıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kürt açılımıyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Çiçek, ''Sayın Cumhurbaşkanı neyi kastederek söyledi bilmiyorum. Dolayısıyla hangi bağlamda söyledi onu da bilmiyorum. Zaten bu ülke, demokratikleşmeyi öncelikli bir mesele olarak görmüştür. Bu ülkede bugüne kadar pek çok konuda önemli açılımlar yapıldı. Bu çerçevede ancak bunu söyleyebiliriz. Geri kalan kısmı daha sonra'' diye konuştu.Çiçek, bu konuda yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, ''Her şey yasayla çözülmüyor. Maalesef Türkiye'nin her sorununu yasayla çözmek gibi bir alışkanlığın içerisine giriyoruz. Bazı konulara hoşgörüyle yaklaşmak bile bir yasayı çıkarmaktan çok daha önemlidir. Her konu yasa meselesi değil. Ama yasa gerekirse yasa da çıkartabiliriz'' karşılığını verdi.