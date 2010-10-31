-KÖKSAL: SALDIRIDA 32 KİŞİ YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, Taksim'deki saldırıda 15'i polis 17'si sivil vatandaş olmak üzere toplam 32 kişinin yaralandığını, ağır olan yaralı polislerin de hayati tehlikeyi atlattıklarını bildirdi. Köksal, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile birlikte Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde Taksim'deki patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bugün İstanbul'da polise yönelik menfur bir saldırı gerçekleştiğini belirten Köksal, ''Saldırıda bir kısmı vatandaşımız, bir kısmı polisimiz 32 kişi yaralandı. Şu anda aldığımız bilgiler yaralı polislerimizin hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattıkları şeklinde. Bu bizi sevindiriyor. Diğer taraftan ekiplerimiz detaylı bir inceleme ve araştırma içerisindeler. Kısa süre içinde daha geniş bilgilere ulaşacaklar. Olay yeri ekipleri, olay yerindeki bilgileri toparladılar. Onlar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Kısa süre içinde sizlere açıklamalar yapılacak.'' Köksal, yaralı vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti, olay anında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür etti.