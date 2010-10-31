T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÖKSAL: SALDIRIDA 32 KİŞİ YARALANDI İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2010 17:33

-KÖKSAL: SALDIRIDA 32 KİŞİ YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, Taksim'deki saldırıda 15'i polis 17'si sivil vatandaş olmak üzere toplam 32 kişinin yaralandığını, ağır olan yaralı polislerin de hayati tehlikeyi atlattıklarını bildirdi. Köksal, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile birlikte Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde Taksim'deki patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bugün İstanbul'da polise yönelik menfur bir saldırı gerçekleştiğini belirten Köksal, ''Saldırıda bir kısmı vatandaşımız, bir kısmı polisimiz 32 kişi yaralandı. Şu anda aldığımız bilgiler yaralı polislerimizin hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattıkları şeklinde. Bu bizi sevindiriyor. Diğer taraftan ekiplerimiz detaylı bir inceleme ve araştırma içerisindeler. Kısa süre içinde daha geniş bilgilere ulaşacaklar. Olay yeri ekipleri, olay yerindeki bilgileri toparladılar. Onlar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Kısa süre içinde sizlere açıklamalar yapılacak.'' Köksal, yaralı vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti, olay anında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24