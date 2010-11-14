-KÖKSAL, İNEGÖL'DEKİ KARAKOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU İNEGÖL (A.A) - 14.11.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir polisin ölümü, ikisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak ilçede incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle İnegöl'e gelen Köksal, olaya ilişkin olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Köksal, acı bir olay yaşandığını belirterek, hayatını kaybeden polis memurunun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Köksal, şöyle dedi: ''Bizler şimdi yaralılarımıza bakacağız. Gerekli adli soruşturma müfettişlerimiz tarafından geceden beri yapılıyor. Allah geride kalanlara sabır versin, teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum.'' Buradan İnegöl Devlet Hastanesi'ne geçen Köksal, olayda hayatını kaybeden polis memuru Halil Kazan'ın hastanede gözetim altında tutulan eşine baş sağlığı diledi. Emniyet Genel Müdürü Köksal, daha sonra şehit polis memurunun cenaze törenine katılmak üzere karayoluyla Bursa'ya hareket etti.