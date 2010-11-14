T24 LogoT24 Logo
Gündem

KÖKSAL, İNEGÖL'DEKİ KARAKOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU  İNEGÖL (A.A)

14 Kasım 2010 14:18

-KÖKSAL, İNEGÖL'DEKİ KARAKOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU  İNEGÖL (A.A) - 14.11.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir polisin ölümü, ikisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak ilçede incelemelerde bulundu.  Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle İnegöl'e gelen Köksal, olaya ilişkin olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde yetkililerden bilgi aldı.  Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Köksal, acı bir olay yaşandığını belirterek, hayatını kaybeden polis memurunun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Köksal, şöyle dedi:  ''Bizler şimdi yaralılarımıza bakacağız. Gerekli adli soruşturma müfettişlerimiz tarafından geceden beri yapılıyor. Allah geride kalanlara sabır versin, teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum.''  Buradan İnegöl Devlet Hastanesi'ne geçen Köksal, olayda hayatını kaybeden polis memuru Halil Kazan'ın hastanede gözetim altında tutulan eşine baş sağlığı diledi.  Emniyet Genel Müdürü Köksal, daha sonra şehit polis memurunun cenaze törenine katılmak üzere karayoluyla Bursa'ya hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24