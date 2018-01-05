Kokpitte kavga eden pilotlara soruşturma açıldı: Erkek pilotun tokat attığı kadın pilot kokpiti terk etti

Hint havayolu şirketi Jet Airways, yeni yılın ilk gününde Londra-Mumbai uçuşu sırasında kokpitte kavga ettikleri bildirilen iki pilotu hakkında soruşturma açtı.

Pilotların uçuş görevleri de askıya alındı.

Erkek pilotun kadın pilota tokat attığı iddia ediliyor.

Hint Times of India gazetesi, kadın pilotun olay üzerine kokpiti bir süre terk ettiğini ve daha sonra geri döndüğünü yazdı.

İkisi çocuk 324 yolcu taşıyan uçak güvenli bir şekilde Mumbai kentine inmişti.

'Yanlış anlaşılma'

Jet Airways'ten yapılan açıklamada ise iki pilot arasında bir "yanlış anlaşılma" olduğu belirtildi.

BBC'ye konuşan bir Jet Airways sözcüsü ise olayın detayları hakkında bilgi vermedi.

Sözcü, Jet Airways'in uçuş güvenliğini tehlikeye atacak olaylara karşı "sıfır tolerans" politikası izlediğini söyledi.