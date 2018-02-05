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Kokoreççide garsonu tokatlayan, mekân sahibine silah çeken polisler için müfettiş görevlendirildi

"İlgililer hakkında kanuni gereğinin tavizsiz şekilde yerine getirileceği..."

05 Şubat 2018 00:55

Karaman'daki bir kokoreççide iş yeri sahibini darbederek, havaya ateş açtıkları iddia edilen 2 polis hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta 4 polisin kentte yemek yedikleri bir işletmede, iş yeri sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda bazı olayların yaşandığı belirtildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinde ve dışarıda polislerden birinin havaya 2 el ateş ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmış, ayrıca konunun idari yönden soruşturulması için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Emniyet Teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, Polis-Halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir."

Açıklamada, polise olan güveni zedeleyecek her türlü durumun titiz bir şekilde incelenerek, ilgililer hakkında kanuni gereğinin tavizsiz şekilde yerine getirileceği vurgulandı.

 

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