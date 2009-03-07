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Dünya

Kokainden bacak alçısı yapmış

İspanya'da bacağındaki alçının kokainden yapıldığı anlaşılan Şilili yolcu tutuklandı

07 Mart 2009 02:00

İspanya'da bacağındaki alçının kokainden yapıldığı anlaşılan Şilili yolcu tutuklandı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona'daki El Prat havaalanında yakalanan ve Şili'nin Santiago kentinden gelen 66 yaşındaki adamın sol bacağındaki alçının, üzerine sıkılan kimyasalın açık mavi lekelere yol açması üzerine kokainden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kokainden yapılan alçı çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülen adamın yanında ayrıca kokainle doldurulmuş 6 bira kutusu taşıdığı kaydedildi.

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