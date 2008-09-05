Kokain uçağını CIA da kullanmış

Meksika'da yayınlanan El Universal gazetesi, Meksika uyuşturu kartelinin 2007'de, taşıdığı kokainle Yucatan'da düşen uçağının, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Küba'daki üssü Guantanamo'ya terör zanlılarını taşımakta da kullanıldığını ileri sürdü.



ABD ve Avrupa'dan resmi belgelere dayandırılan haberde, "ABD ve Avrupa Parlametosu'ndaki belgeler, bu uçağın birçok kez Guantanamo'ya terör zanlılarını taşımak için uçtuğunu gösteriyor" denildi. Meksikalı yetkililer ise iddia üzerine henüz bir açıklamada bulunmadılar.



El Universal'e göre, kayıtları Avrupa Havacılık Güvenliği Örgütü'nde yer alan Gulfstream II tipi 12 koltuklu uçak, CIA'nın yabancı ülkelerden Guantanamo'ya terör zanlıları taşıdığı iddiasını soruşturan Avrupa Parlametosu tarafından incelenmişti.



Haberde, Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin de, bu uçağın ABD topraklarından Guantanamo'ya uçuşlarını kaydettiği belirtildi.



Düşerken 3 ton kokain vardı



Söz konusu uçak, 24 Eylül 2007'de Meksika Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterler tarafından yolundan çevrilerek Yucatan'daki uluslararası Merida Havaalanı'na yönlendirilmek istemiş, az yakıtı kalan uçak yere çakılmıştı. Uçakta, Meksika'daki Sinaloa kartelinin lideri, firardaki ünlü kaçakçı Joaquin Chapo Guzman'a ait 3 tondan fazla kokain bulunuyordu.