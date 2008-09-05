T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kokain uçağını CIA da kullanmış

Meksika uyuşturucu kartelinin kokain kaçırmada kullandığı uçakla CIA da Guantanamo'ya terör zanlısı taşımış.

05 Eylül 2008 03:00

Meksika'da yayınlanan El Universal gazetesi, Meksika uyuşturu kartelinin 2007'de, taşıdığı kokainle Yucatan'da düşen uçağının, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Küba'daki üssü Guantanamo'ya terör zanlılarını taşımakta da kullanıldığını ileri sürdü.

ABD ve Avrupa'dan resmi belgelere dayandırılan haberde, "ABD ve Avrupa Parlametosu'ndaki belgeler, bu uçağın birçok kez Guantanamo'ya terör zanlılarını taşımak için uçtuğunu gösteriyor" denildi. Meksikalı yetkililer ise iddia üzerine henüz bir açıklamada bulunmadılar.

El Universal'e göre, kayıtları Avrupa Havacılık Güvenliği Örgütü'nde yer alan Gulfstream II tipi 12 koltuklu uçak, CIA'nın yabancı ülkelerden Guantanamo'ya terör zanlıları taşıdığı iddiasını soruşturan Avrupa Parlametosu tarafından incelenmişti.

Haberde, Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin de, bu uçağın ABD topraklarından Guantanamo'ya uçuşlarını kaydettiği belirtildi.

Düşerken 3 ton kokain vardı

Söz konusu uçak, 24 Eylül 2007'de Meksika Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterler tarafından yolundan çevrilerek Yucatan'daki uluslararası Merida Havaalanı'na yönlendirilmek istemiş, az yakıtı kalan uçak yere çakılmıştı. Uçakta, Meksika'daki Sinaloa kartelinin lideri, firardaki ünlü kaçakçı Joaquin Chapo Guzman'a ait 3 tondan fazla kokain bulunuyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24