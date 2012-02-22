Kokain ticaretinde 900 milyon dolarlık gelir!

T24 - BM, Batı ve Orta Afrika'daki kokain ticaretinin yılda 900 milyon dolar gelir getirdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

BM Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu Başkanı Yuri Fedotov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Güney Amerikalı uyuşturucu kartellerinin Avrupa'ya uyuşturucu naklinde en kısa yol olarak Batı ve Orta Afrika'yı kullandığını kaydetti.

Kokain kaçakçılığının hızla artmasının yanı sıra Batı Afrika'da korsanlık, silah ve insan kaçakçılığı olaylarının da arttığını ifade eden Fedotov, Güney Afrikalı uyuşturucu kartellerinin bu bölgede sadece fakirliği sömürmekle kalmadığını, sınır kontrollerindeki eksikliği, yasaların uygulanmasındaki zafiyeti ve Batı Afrika'da yaygın yolsuzlukları fırsat olarak gördüğünü kaydetti.

Fedotov, bölgede uyuşturucu tüketiminin arttığını vurgulayarak, Batı Afrika'da uyuşturucu kullananların sayısının 2,5 milyon kişiye ulaştığına dikkat çekti.