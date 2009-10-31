'Kokain sosyete kesiminde prestij unsuru'

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Likoğlu, Türkiye’de kokainin yüzde 67’sinin İstanbul’da ele geçirildiğini belirterek, “Kokain sosyetede prestij unsuru” diye konuştu.









İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Likoğlu, uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaları anlattı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Likoğlu, uyuşturucu şebekelerinin devlet içinde uzantıları olduğunu ve bu uzantıların desteği kesilince kolayca çökertildiklerini söyledi. Likoğlu’nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



“Türkiye, Afganistan kaynaklı eroin ve Avrupa kaynaklı sentetik uyuşturucu maddelerle bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin geçiş güzergâhında. Kaçakçılık bakımından çok hassas bir konuma sahip. Türkiye’de 2006’dan beri ele geçirilen eroin miktarı, 27 Avrupa Birliği ülkesinde ele geçirilenden daha fazladır. Hüseyin Çapkın’la İstanbul’da 19 bölgede Asayiş Ekipler Amirliği ve İstanbul genelinde güven timleri oluşturulmuştur. Yeni gelecek personelle sokaktaki polis sayısı da artacak ve mücadelemiz daha da güçlenecek.



Depolama ve geçiş güzergâhı



İstanbul, uyuşturucu tacirleri için bir cazibe merkezi. Ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize uyuşturucu ticaretinde depolama ve geçiş güzergâhı. Nüfusun yoğunluğu ve eğlence sektörü dolayısıyla da önemli bir iç pazardır. 2007’de Türkiye‘de ele geçirilen toplam eroinin yarısından fazlası, toplam kokainin de yüzde 67’si İstanbul’da yakalandı. Kokain pahalı bir uyuşturucu. Satıcılar gelir seviyesi yüksek kesimleri, sanat ve sosyete camiasını hedef alıyor. Bunların uyuşturucu kullanması kamuoyunda daha çok yankı yapıyor. Gelir düzeyi yüksek başka gruplarda da uyuşturucu kullananlar var.



Zengin çocukları tuzak kurulup bağımlı yapılıyor, kişi bağımlı olunca kendisi gidip satıcıyı buluyor. Kokain, sanat ve sosyete kesiminde prestij unsuru olarak değerlendiriliyor. Bu psikolojik bir algı. Halbuki kokain de ölüme atılmış bir adımdır.”



Likoğlu, uyuşturucuyla mücadelede, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, medya ve sivil toplum örgütlerinden destek beklediklerini de belirtti.



Kaçakçılık rotaları



Balkan rotası



Afganistan’dan başlayıp İran ve Türkiye üzerinden devam eden Balkan rotası, Bulgaristan’dan itibaren kuzey, orta ve güney olmak üzere 3 kola ayrılarak Batı ve Orta Avrupa’ya kadar uzanıyor.



Kuzey Karadeniz rotası



Kazakistan, Rusya, Belarus ve Polonya üzerinden Avrupa’ya uzanıyor. Türkiye’deki operasyonlarla 2005’ten itibaren Balkan rotasının yerine alternatif olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum uluslararası raporlara da geçti.



Sentetik madde (hap) rotaları



Ecstasy hap, Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde üretilip Balkanlar’dan Türkiye’ye giriyor. Captagon hammaddesi ise Uzakdoğu’dan getiriliyor, Avrupa’da veya Türkiye’nin Suriye sınırında üretilerek Arap ülkelerine sevk ediliyor.