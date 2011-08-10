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Dünya

Kokain paketlerine 'Amy'yi koydular

Brezilyalı uyuşturucu satıcılarının, satışlarını artırmak için kokain torbalarının üzerine kısa bir süre...

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Brezilyalı uyuşturucu satıcılarının, satışlarını artırmak için kokain torbalarının üzerine kısa bir süre önce ölen Amy Winehouse'ın fotoğraflarını koydukları belirtildi.

Bags of doses of cocaine, that a dealer labeled with a photograph of singer Amy Winehouse, are seen at a police station in Rio de Janeiro, August 9, 2011. Police say the bags are some of several hundred that were confiscated from a dealer in the Mandela slum of Rio. Photographs of Winehouse were used as labels as a form of marketing.

Brezilya polisinin verdiği bilgiye göre, şeffaf naylon torbalara, ünlü şarkıcının üzerinde "Amy House" yazılı fotoğrafları iliştiriliyor. Winehouse'ın fotoğraflarının iliştirildiği kokain paketleri, polisin Manginhos gecekondu bölgesine yaptığı baskında bulundu.

Baskını yürüten polis yetkilisi Glaucio Moreira, "Medyada Winehouse'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğu yönünde çok fazla haber çıktığı için, satıcılar pazarlamada bundan faydalanmak istemişler" dedi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Amy Winehouse, 23 Temmuz'da evinde ölü bulunmuştu.


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