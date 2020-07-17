Kök hücre tedavisine başlayacak olan Mehmet Ali Erbil, hastaneye yatmadan önce görüntülendi

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden M. Ali Erbil’e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi uygulanacak. Kök hücre tedavisine başlayacak olan Mehmet Ali Erbil hastaneye yatmadan önce traş oldu. Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar’ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, en son Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyesiyle hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Erbil'e yeni bir tedavi uygulanacak. Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka, “Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele edenlerin kemik iliğinde değişimler oluyor, bunun için kök hücre tedavisi uygulanıyor. Erbil’e ön testler yapıldı. Yakında yatışı yapılacak ve tedaviye başlanacak” dedi.

Mehmet Ali Erbil’in doktoru, “Tedavi süresi, vücudun vereceği yanıta göre belli olur” dedi.

Kök hücre tedavisine başlayacak olan Mehmet Ali Erbil hastaneye yatmadan önce traş oldu. Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar’ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.