Koğuş arkadaşını nasıl öldürdüğünü anlattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesindeki Kocabaş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu\'nda geçen ağustosta iki hükümlü arasında çıkan kavgada, koğuş arkadaşı Emre İregör\'ü boğarak öldüren Deniz Çetin, ilk duruşmada cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Olay, geçen ağustos ayında Kocabaş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Koğuştaki mahkumlar spor için dışarı çıkarken, daha önce de kavga ettikleri öğrenilen Emre İregör ile Deniz Çetin arasında tartışma çıktı. Çetin, İregör\'ü, başına bardak ve sopa ile vurduktan sonra iple boğarak öldürdü.

Cinayeti işlediği güvenlik kameraları görüntülerinden de tespit edilen Deniz Çetin\'in, \'kasten adam öldürme suçu\' ile 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Öldürülen Emre İregör\'ün annesi Ş.İ. ile her iki tarafın avukatlarının katıldığı ilk duruşmada sanık Çetin\'in ifadesi Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Çetin savunmasında pişman olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Kaldığım koğuşta 30 kişiydik. Arkadaşlarımız koğuş sorumlusu olarak beni seçti. Daha sonra koğuşumuza Emre geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için sık sık kriz geçiriyor, krizleri sırasında küfürler ediyordu. Hep alttan aldım. Çünkü kurallarımız vardı. Koğuşumuzda siyaset konuşulmaz, büyüklere saygı gösterilir, küfürlü konuşulmaz, kumar oynanmazdı. Emre ile birlikte üç kişi kurallara uymuyor, ters konuşuyorlardı.\"

Sanık, Emre İregör\'ü çok uyardığını ileri sürerek, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

\"Daha sonra bir grupla birlikte hareket edip, koğuş ağası olmak istediğimi, bu yüzden baskı uyguladığımı söyleyerek yönetime şikayette bulunmuşlar. Bu yüzden çok dayak yedim ve koğuşum değiştirildi. Verildiğim koğuşta hasımlarım vardı, bir süre sonra başka bir koğuşa verildim. İki hafta sonra geceleri ses çıkaran ranzamı bağlamak için bahçeden ip buldum ve ranzamı onarmaya çalışıyordum. Kapı açıldı, içeri Emre girdi. \'Burada ne işin var?\' diye sordum. O da niye benim bulunduğum koğuşa verildiğini bilmiyordu. O sırada herkes spordaydı. Bir ara Emre\'yi ziyaretçisi olduğu için götürdüler, döndüğünde bana ithamlarda bulundu. Sonra yatağın üzerindeki ipin topuzu ile bana vurdu. Aramızda kavga büyüdü, ensesinden asılırken kendimden geçtim. Elime ip geçti. Sonrasını anlatmak istemiyorum. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. İpi kesinlikle Emre\'yi öldürmek için koğuşa getirmedim. Kasıtlı bir olay değildi.\"

Sanığın ifadesinin ardından dava ertelendi.



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