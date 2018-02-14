Köfteciden hırsızlık güvenlik kamerasında

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir köfteci dükkanına pencereyi zorlayarak giren hırsızlar, kasadaki 80 TL\'yi çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Altay Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki köfteci dükkanına bugün saat 07.30 sıralarında giden Özden Karakulak, pencerenin açık olduğunu ve yazar kasadaki paraların yerinde olmadığını farketti. Karakulak, durumu polise bildirdi. Parmak izi incelemesi yapan polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin 2 kişi olduğunu belirledi. Soruşturma başlatan polis, kasadaki toplam 80 lirayı aldıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.



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