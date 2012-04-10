Kofi Annan Hatay'da

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan Hatay'a geldi. Annan, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret ederek, onların görüşlerini alacak.

Annan'ın Hatay'ı ziyaretinden sonra helikopterle Kilis'e geçmesi, saat 13.30 sularında da Yayladağı kampını ziyaret etmesi öngörülüyor.

Annan'ın sığınmacılarla görüştükten sonra yine aynı yolla önce Kilis'e, ardından Hatay'a dönmesi ve havaalanında basın açıklaması yapması planlanıyor. Ziyaret, Suriye ordusuna kentlerden çekilmesi için verilen sürenin dolduğu gün gerçekleşecek olması nedeniyle, ayrı bir önem taşıyor.



Annan'dan Güvenlik Konseyi'ne mektup



BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın bugün Suriye barış planıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndereceği bildirildi.

Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi Cenevre'de yaptığı açıklamada, Özel Temsilci Annan'ın bugün geç saatlerde Güvenlik Konseyi'ne mektup göndereceğini belirtti. Suriye'nin özellikle tanklarını çekmesini öngören uluslararası planın bugün yürürlüğe girmesi gerekiyor. Annan planı, en geç 48 saat içinde tüm çatışmaların durması için ordunun kentlerden çekilmesini öngörüyor.



McCain ve Lieberman da Hatay'da



ABD'li senatörler John McCain ve Joe Lieberman, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. John Mccain ve Joe Lieberman'a Hatay'ı ziyaretlerinde, ABD'nin Adana Başkonsolosu Daria Darnell eşlik ediyor. Amerikalı heyet, çadır kenti ziyaretlerinin ardından basına açıklama yapacak.



İran'a da geçecek



Yarım gün sürecek Türkiye ziyaretinin ardından, Kofi Annan'ın İran'a geçmesi bekleniyor. Annan, cumartesi günü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, sınırdaki son durum hakkında bilgi almıştı. Türkiye'ye gelen sığınmacıların sayısının ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Davutoğlu, Annan'a, mağdurların durumunu görmek isterse Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.