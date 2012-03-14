Kofi Annan, Cuma günü Güvenlik Konseyi'ne bilgi verecek

NEW YORK (A.A) - BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceği bildirildi.

Diplomatlar, Annan'ın Cuma sabahı Güvenlik Konseyi'ne Cenevre'den video konferans aracılığıyla hitap edeceğini belirttiler.

Suriye'nin BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'a yanıtını gönderdiği bildirilmişti.

BM'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye makamlarının yanıtını aldığı belirtilirken, bu cevabın içeriğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Bölgede temaslarda bulunan BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a "bir dizi somut öneri" sunduktan sonra, görevinin zorluğuna rağmen "iyimser" olduğunu bildirmişti.

(AFP-BUR-ŞP)