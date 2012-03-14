T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kofi Annan, Cuma günü Güvenlik Konseyi'ne bilgi verecek

Diplomatlar, Annan'ın Cuma sabahı Güvenlik Konseyi'ne Cenevre'den video konferans aracılığıyla hitap edeceğini belirttiler.

14 Mart 2012 19:44

NEW YORK (A.A) - BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye ziyaretinin sonuçlarıyla ilgili Güvenlik Konseyi'ne bilgi vereceği bildirildi.
     Diplomatlar, Annan'ın Cuma sabahı Güvenlik Konseyi'ne Cenevre'den video konferans aracılığıyla hitap edeceğini belirttiler.
     Suriye'nin BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'a yanıtını gönderdiği bildirilmişti.
     BM'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye makamlarının yanıtını aldığı belirtilirken, bu cevabın içeriğine ilişkin bilgi verilmemişti.
     Bölgede temaslarda bulunan BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a "bir dizi somut öneri" sunduktan sonra, görevinin zorluğuna rağmen "iyimser" olduğunu bildirmişti.
     (AFP-BUR-ŞP)

ETİKETLER

Suriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24