Koeman, takımda kalacağını açıklayan Messi'yi uyardı!

Barcelona'dan ayrılma talebiyle büyük krize neden olan, ancak son olarak takımda kalmaya karar veren Lionel Messi, takımının antrenmanına ilk kez katılırken, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın, antrenman öncesi Arjantinli yıldızla bir konuşma gerçekleştirdiği ve uyardığı öğrenildi.

İspanyol devi Barcelona, yaz ayının son günlerini Arjantinli yıldız Lionel Messi krizi ile geçirdi. Takımdan ayrılma isteğini yönetime ileten ve bonservis bedeli olmadan ayrılmayı planlayan Messi, olaylar istediği gibi gelişmeyince Barcelona’ya geri döndü. Barcelona’nın corona virüsü nedeniyle yaptığı sağlık testine katılmayan, ilk antrenmanlarına da çıkmayan Messi, tesislere geldi.

Takımdan ayrı bireysel antrenmanlara başlayan Lionel Messi’nin, Ronald Koeman ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Para cezası verilmedi, Koeman uyardı

İspanyol gazetesi Sports’ta yer alan habere göre Koeman, Arjantinli yıldıza yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Antrenmanlara çıkmadığı için yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel olan Messi’nin, Koeman tarafından sadece uyarıldığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi’nin, gelecek yıl takımdan bedava ayrılma ihtimali olmasına rağmen Koeman’ın, 33 yaşındaki futbolcudan, sözleşmesinin biteceği son güne kadar Barcelona için elinden geleni yapmasını istediği bildirildi.



Hollandalı çalıştırıcının, takımı Arjantinli yıldızın etrafında kuracağını ve kendisine çok güvendiğini de Messi’ye ilettiği de haberde yer aldı.