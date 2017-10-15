Kodlama pazarının büyüklüğü 3 milyar dolara ulaştı

Dijitalleşmenin yaygınlaşması ile her geçen gün önem kazanan kodlama, son yıllarda okullarda kutlanmaya başlanan 'Kodlama Haftası' etkinlikleriyle zirveye çıktı. Popülerliğinin artması ile farklı sektörlerdeki şirketlerden derneklere, okullardan özel kurslara kadar geniş yelpazedeki kurumların yöneldiği ve kimi zaman fiyatı 2 bin lirayı bulabilen kodlama eğitimlerinin sayısı giderek artıyor.

En genel tanımıyla kodlama, bilgisayar yazılımı oluşturmak için kullanılan elektronik dil olarak açıklanıyor. Buna göre, herhangi bir uygulama ve web sitesi oluşturmak kodlama ile mümkün hale geliyor.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu elektronik dil, bilgisayar yazılım programının ilk adımı olarak da karşımıza çıkarken, bugün itibarıyla piyasada yüzlerce kodlama dili bulunuyor.

Yazılıma 12 milyar lira harcandı

Kodlama ile oluşturulan yazılımlar ise sanayiden okullara, robotik teknolojilerinden otomobillere, sağlık alanından savunma teknolojilerine kadar hayatın her alanında kendine yer bulmuş durumda.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri” raporuna göre, Türkiye’de bilgi teknolojileri yazılım sektörünün büyüklüğü 11.9 milyar TL’yi buluyor. Kodlamanın da dahil olduğu yazılım ihracatı ise 2016 yılında 2 milyar lirayı geçti.

Araştırma şirketi ‘MarketsandMarkets’ verilerine göre, 2017’de dünyada sadece kodlamaya harcanan tutar 2.76 milyar dolar (10 milyar TL) büyüklüğe ulaşırken, 2022 yılında ise bu rakamın 4.75 milyar dolara (17.2 milyar TL) yükseleceği öngörülüyor.

10 okuldan 1'inde kodlama dersi veriliyor

İngiltere’de 5-16 yaş grubuna yazılım eğitiminin 2014’ten beri zorunlu olduğunu hatırlatan uzmanlar, Türkiye’de de kodlamanın zorunlu ders olarak okutulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki yıl 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine zorunlu, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine ise seçmeli kodlama dersi verilmesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. BD’de ise her 10 okuldan birinde kodlama dersleri veriliyor.